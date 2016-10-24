В Бельгии изготовили самый большой эклер в мире

Пирожное поделили на 6 тысяч кусочков, деньги от продажи которых пойдут на благотворительность.

На эклер ушли десятки килограмм продуктов

В бельгийском городе Вервье кондитеры изготовили самый большой, по их утверждению, шоколадный эклер в мире. Пирожное длиной 676,6 метров три часа готовили 20 мастеров, сообщает бельгийский телеканал RTL . На изготовление пирожного ушло 70 кг сливочного масла, 2 тыс. яиц, 50 кг муки и 300 литров молока. Все эти ингредиенты на общую сумму в 1,5 тыс. евро были предоставлены спонсорами. Эклер разрезали на шесть тысяч порций, деньги от их продажи пойдут на благотворительность.

Рекорд, при этом не зарегистрирован – никто не подал соответствующую заявку. Поэтому официальным рекордом остается эклер длиной 503 метра, изготовленный швейцарским пекарем.







Напомним, в мае 2016 года в другом европейском городе – Неаполе, повара испекли пиццу длиной почти 2 километра.