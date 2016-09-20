В Беларуси запретили пропагандистский телеканал "Россия 24"

Телеканала нет в официальном перечне иностранных телеканалов, которые имеют разрешение на распространение в Беларуси.

Телеканал "Россия 24" находится в Беларуси под запретом Gagauzinfo.md

В Беларуси запретили российский пропагандистский телеканал "Россия 24", сообщает белорусское издание "Наша Нива".

Издание уточняет, что скандал вокруг трансляции телеканала "Россия 24" произошел на одной из АЗС. Журналист Глеб Лободенко попросил переключить канал "Россия 24", но сотрудники отказались, сославшись на приказ директора показывать именно этот телеканал. В ответ журналист обратился в Министерство информации, Министерство связи. В Мининформации ответили, что показывать "Россию 24" противозаконно не только на заправке, а вообще в Беларуси. Более того, его нет и в официальном перечне из 209 иностранных телеканалов, которые имеют разрешение на распространение в Беларуси.

Наша нива

По состоянию на начало сентября в Украине уже запретили 73 российских телеканала, включая общественно-политические телеканалы, музыкальные, автомобильные и научные.