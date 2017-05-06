В Беларуси задержали оппозиционера Некляева – СМИ

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Супруга политика допускает, что причиной задержания может быть его участие в шествии против "налога на тунеядство".

В Минске задержали экс-кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева naviny.by

силовики задержали оппозиционера, бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева.

Как сообщает "Радіо Свобода", об этом журналистам сообщила его жена Ольга. По ее словам, политика задержали возле его дома.

Супруга задержанного, при этом, допускает, что причиной задержания может быть участие Некляева в шествии против "налога на тунеядство" 17 февраля.

Силовые ведомства Беларуси задержание пока не комментируют.

Напомним, 17 февраля несколько тысяч человек вышли в Минске на акцию "Марш рассерженных белорусов" против "налога на тунеядство". Граждане провели народное собрание, а затем прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства по налогам и сборам Беларуси.

Масштабные демонстрации были также организованы в Минске 25 марта, однако правоохранительные органы Беларуси задержали несколько сотен человек перед и во время несогласованной акции оппозиции "Марш рассерженных белорусов".

Как писало ранее ZN.UA, обозреватель белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко санкционировал жестокий разгон протестных акций в Минске 25 марта и запуск белорусскими силовиками дела "Белого легиона", чтобы произвести должное впечатление на Москву.

Мнение аналитика приводит в своей статье для ZN.UA журналист Игорь Ильяш. С точки зрения Калиновского, данные действия, сопровождаемые агрессивной антиукраинской риторикой в госСМИ, бессмысленны с точки зрения внутренней политики Беларуси.

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".