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В Беларуси привели в исполнение первый смертный приговор в этом году

6 мая в 03:27

Казнен житель Гомеля, серийный насильник и убийца.

Смертная казнь, расстрел
В Беларуси состоялась первая казнь в этом году
В Беларуси привели первый в этом году смертный приговор, расстреляв жителя Гомеля Сергея Вострикова, признанного виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью. Преступника казнили в период примерно с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО N1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча, пишет "Интерфакс", ссылаясь на информацию беларусских правозащитников.

Приговор преступники вынесли год назад, суд признал его виновным насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

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В 2016 году в мире казни подвергся 1031 человек, что на треть меньше, чем в 2015 году. Большая часть казней была в Иране (567), в Саудовской Аравии (154), в Ираке (88) и в Пакистане (87).  В США за 2016 год были казнены 20 человек - это самый низкий показатель в стране с 1991 года. В Европе смертная казнь применяется только в одной стране - Беларуси. В стране за год было вынесено четыре смертных приговора и приведено в исполнение, по меньшей мере, еще четыре. 

Что касается бывшего СССР, в  Казахстане в 2016 году вынесли единственный смертный приговор, однако он пока не исполнен. 

Как сообщалось, за годы независимости Украины число сторонников смертной казни среди граждан нашей страны существенно сократилось. 

 

По материалам: Интерфакс
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Тэги казнь приговор смерть расстрел Беларусь
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