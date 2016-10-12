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В Батуми прибыл флагман шестого флота ВМС США

12 октября в 12:37

Командный корабль "Маунт Уитни" пробудет в грузинском порту до 15 октября.

Mount Whitney USA
В Грузию прибыл корабль ВМС США
US Mission to NATO/Twitter
В грузинский порт Батуми вошел флагман Шестого оперативного флота ВМС США, командно-штабной корабль "Маунт Уитни".

Как сообщает "Интерфакс-АВН", ссылаясь на информацию МВД Грузии, корабль будет находиться в Батуми до 15 октября. Ожидается, что американский корабль посетят с визитом грузинские пограничники. Американские и грузинские специалиста также проведут совместные учения по поиску и спасению людей на море.

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Напомним, "Маунт Уитни" вошел в Черное море в понедельник, 10 октября. Накануне он заходил в болгарский порт Бургас. 

Как известно, именно "Маунт Уитни" доставил Грузии помощь в сентябре 2008 года, после ее конфликта с Россией. 

Напомним, в июне военные корабли США и России едва не столкнулись в международных водах Средиземного моря. Американский эсминец Gravely допустил опасное сближение с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" на дистанцию 60-70 метров по левому борту.

10 июня глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил, что заход кораблей США в Черное море вызовет меры ответного планирования 

По материалам: Интерфакс-АВН
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Тэги корабль Грузия США
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