В Батуми прибыл флагман шестого флота ВМС США

Командный корабль "Маунт Уитни" пробудет в грузинском порту до 15 октября.

В Грузию прибыл корабль ВМС США US Mission to NATO/Twitter

В грузинский порт Батуми вошел флагман Шестого оперативного флота ВМС США, командно-штабной корабль "Маунт Уитни".

Как сообщает "Интерфакс-АВН", ссылаясь на информацию МВД Грузии, корабль будет находиться в Батуми до 15 октября. Ожидается, что американский корабль посетят с визитом грузинские пограничники. Американские и грузинские специалиста также проведут совместные учения по поиску и спасению людей на море.

Напомним, "Маунт Уитни" вошел в Черное море в понедельник, 10 октября. Накануне он заходил в болгарский порт Бургас.

Как известно, именно "Маунт Уитни" доставил Грузии помощь в сентябре 2008 года, после ее конфликта с Россией.

Напомним, в июне военные корабли США и России едва не столкнулись в международных водах Средиземного моря. Американский эсминец Gravely допустил опасное сближение с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" на дистанцию 60-70 метров по левому борту.

10 июня глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил, что заход кораблей США в Черное море вызовет меры ответного планирования