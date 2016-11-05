В Багдаде произошло четыре теракта

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Бомбы взорвались в районах Шейх Омар, Абу-Грейб, Рашид и Обайди.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракты

В столице Ирака Багдаде в результате четырех террористических актов погибли по меньшей мере десять человек и еще 37 получили ранения.

Четыре бомбы взорвались у обочин в районах иракской столицы Шейх Омар, Абу-Грейб, Рашид и Обайди в субботу, 5 ноября, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что никто не взял на себя ответственность за теракты, но они похожи на нападения, осуществляемые террористами "Исламского государства", которых иракская армия вместе с силами международной коалиции во главе с США пытаются выбить из города Мосул на севере страны.

В иракской столице в результате нескольких терактов в сентябре погибли по меньшей мере 42 человека и около 60 получили ранения.

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.