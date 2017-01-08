В Багдаде произошел второй теракт за день – погибли 7 человек

Целью террористов стали людные рынки в шиитском районе иракской столицы.
Отмечается, что это уже вторая террористическая атака в шиитском районе Багдада Баладият за день. Ранее террорист-смертник подорвал заминированный автомобіль на другом рынке, убив 13 человек. Отвественность за нападение взяла на себя группировка ИГ.
Ранее, 5 января, В результате двух отдельных взрывов в Багдаде погибли не менее 14 человек и еще 15 получили ранения.
Еще один теракт, убивший 35 человек, произошел в Багдаде второго января. Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.ZN.UA