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В Багдаде произошел второй теракт за день – погибли 7 человек

8 января в 16:43

Целью террористов стали людные рынки в шиитском районе иракской столицы.

Багдад
Багдад снова стал мишенью террористов
countries.turistua.com
Террорист-смертник подорвал себя на переполненном рынке в восточной части Багдада, убив по меньшей мере семь человек и ранив еще несколько десятков, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это уже вторая террористическая атака в шиитском районе Багдада Баладият за день. Ранее террорист-смертник подорвал заминированный автомобіль на другом рынке, убив 13 человек. Отвественность за нападение взяла на себя группировка ИГ. 

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Ранее, 5 января, В результате двух отдельных взрывов в Багдаде погибли не менее 14 человек и еще 15 получили ранения. 

Еще один теракт, убивший 35 человек, произошел в Багдаде второго января. Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв рынок Ирак
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