В Багдаде при мощном взрыве погибли почти 20 человек

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник.
Еще 39 человек получили ранения.
Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей.
По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.
Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.
Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.Интерфакс