В Багдаде при мощном взрыве погибли почти 20 человек

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник.

Взрыв произошел в пригороде Багдада

По меньшей мере 17 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице , сообщают западные СМИ.

Еще 39 человек получили ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.

Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.