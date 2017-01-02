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В Багдаде при мощном взрыве погибли почти 20 человек

2 января в 12:15

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник.

Взрывы в Багдаде
Взрыв произошел в пригороде Багдада
По меньшей мере 17 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают  западные СМИ.

Еще 39 человек получили ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

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Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.

Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.

По материалам: Интерфакс
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Тэги взрыв терроризм Ирак
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