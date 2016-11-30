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В Азербайджане ввели уголовную ответственность за ботов, оскорбляющих президента

30 ноября в 04:49

За оскорбление с помощью ботов будут наказывать сильнее, чем за публичное.

Ильхам Алиев
За оскорбление Алиева можно попасть в тюрьму
В Азербайджане вели уголовную ответственность за оскорбление президента.

Так, за публичное оскорбление президента, а также в СМИ, предусматривается штраф, исправительные работы и даже лишение свободы сроком до 2 лет, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Кроме того, своим решением от 29 ноября парламент Азербайджана предусмотрел наказание за оскорбление президента в интернете

Парламент Азербайджана 29 ноября принял законопроект о введении уголовного наказания за оскорбление главы государства в интернете "с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов". Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы (оскорбление в интернете от своего имени наказывается максимум шестью месяцами заключения).

Отдельная статья введена и за оскорбление президента от чужого имени, максимальное наказание — три года лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в сентябре по результатам референдума в Азербайджане срок полномочий действующего президента Ильхама Алиева увеличили с 5 до 7 лет. 

По материалам: apa.az
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