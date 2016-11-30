В Азербайджане ввели уголовную ответственность за ботов, оскорбляющих президента

За оскорбление с помощью ботов будут наказывать сильнее, чем за публичное.

За оскорбление Алиева можно попасть в тюрьму

Азербайджане вели уголовную ответственность за оскорбление президента.

Так, за публичное оскорбление президента, а также в СМИ, предусматривается штраф, исправительные работы и даже лишение свободы сроком до 2 лет, сообщает азербайджанское агентство АПА.

Кроме того, своим решением от 29 ноября парламент Азербайджана предусмотрел наказание за оскорбление президента в интернете

Парламент Азербайджана 29 ноября принял законопроект о введении уголовного наказания за оскорбление главы государства в интернете "с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов". Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы (оскорбление в интернете от своего имени наказывается максимум шестью месяцами заключения).

Отдельная статья введена и за оскорбление президента от чужого имени, максимальное наказание — три года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в сентябре по результатам референдума в Азербайджане срок полномочий действующего президента Ильхама Алиева увеличили с 5 до 7 лет.