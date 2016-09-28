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В Азербайджане продлили полномочия президента Алиева с помощью референдума

28 сентября в 00:23

По официальным данным более 90% проголосовавших поддержали продление президентского срока с пяти до семи лет.

Ильхам Алиев
Алиев не хочет участвовать в президентских выборах каждые пять лет
Центральная избирательная комиссия Азербайджана во вторник, 27 сентября, сообщила, что в ходе референдума одобрено продления президентского срока с пяти до семи лет.

Согласно официальным данным, продление полномочий главы государства поддержали 91,2% проголосовавших.

По словам главы комиссии Мазахира Панахова, голосование было прозрачным.

Критики референдума утверждают, что он предоставит президенту Ильхаму Алиеву, который правит Азербайджаном с 2003 года, беспрецедентные полномочия. В Совете Европы назвали плебисцит "ударом по демократическому развитию страны". Правозащитная организация Amnesty International осудила преследование, угрозы и аресты тех, кто выступал с критикой внесения инициированных руководством страны поправок в Конституцию, передает "Радио Свобода".

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Ильхам Алиев  в 2003 году сменил на посту главы государства своего отца Гейдара Алиева, который, в свою очередь, перед тем как стать президентом  Азербайджана более 13 лет возглавлял Центральный комитет Компартии Азербайджанской ССР.

В 2008 году Ильхам Алиев повторно выиграл президентские выборы, а в следующем году – провел референдум, позволивший ему участвовать в выборах более двух раз подряд. В 2013 году Алиева избрали президентом на третий срок.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Алиев Азербайджан референдум
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