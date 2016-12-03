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В Австрии в воскресенье состоятся выборы президента

3 декабря в 17:29

Во второй тур вышли политики, которых считали аутсайдерами.

австрия
За пост поборются ультраправый Норберт Хофер и либерал, бывший "зеленый" Александер Ван дер Беллен
Selfway

В Австрии завтра, 4 декабря, состоятся выборы президента, за кресло которого поборются Норберт Хофер из ультраправой "Партии свободы" и бывший член "Партии зеленых" Александер Ван дер Беллен, которые сегодня провели свои последние агитационные мероприятия перед финальным голосованием.

Обычно президентские выборы в Австрии являются тихими, однако не в этот раз, когда длительная и турбулентная кампания нарушила привычные представления, передает BBC.

Началось все с неожиданного вылета из президентской гонки кандидатов от главных партий страны - левоцентристских социал-демократов и правоцентристской "Народной партии". Нечто подобное произошло впервые с 1945 года.

Во второй тур вышли политики, которых считали аутсайдерами, - ультраправый Норберт Хофер и либерал, бывший "зеленый", проевропейский политик Александер Ван дер Беллен.

Если выиграет Хофер, он станет первым ультраправым главой государства в Европейском Союзе.

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В финале гонки в мае Ван дер Беллен выиграл, но с минимальным преимуществом в менее чем 1% голосов.

Однако результаты выборов были отменены Верховным судом из-за противоречия с подсчетом голосов, отданных по почте. Повторное голосование было назначено на октябрь, однако его пришлось перенести из-за проблем с клеем, который должны применять для почтового голосования.

По материалам: BBC Україна
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Тэги президент выборы Австрия
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