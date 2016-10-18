Топ Новости
<
>

В Австрии снесут родной дом Гитлера

18 октября в 06:30

На месте дома, в котором родился Гитлер, построят новый - для государственных нужд. 

Дом гитлера
Дом Гитлера хотят снести
Associated Press
Власти Австрии планируют снести дом городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер.

"Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Дом затем будет использоваться либо для благотворительных, либо для государственных нужд", — сказал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка изданию Die Presse, сообщает РИА Новости.

В середине июля 2016 года Совет министров разрешил экспроприацию дома и выплату компенсации владельцу, для чего теперь требуется внести изменения в федеральный закон, процедура принятия которого будет запущена уже сегодня, 18 октября.

Читайте также: Историк обнаружил младшего брата Гитлера

Местные жители расходятся во мнениях об использовании дома, они не исключают возможности организации там музея или приюта для беженцев.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.78
EUR 28.35
Последние новости