В Австрии снесут родной дом Гитлера

На месте дома, в котором родился Гитлер, построят новый - для государственных нужд.

Дом Гитлера хотят снести Associated Press

Власти Австрии планируют снести дом городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер.

"Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Дом затем будет использоваться либо для благотворительных, либо для государственных нужд", — сказал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка изданию Die Presse, сообщает РИА Новости.

В середине июля 2016 года Совет министров разрешил экспроприацию дома и выплату компенсации владельцу, для чего теперь требуется внести изменения в федеральный закон, процедура принятия которого будет запущена уже сегодня, 18 октября.

Местные жители расходятся во мнениях об использовании дома, они не исключают возможности организации там музея или приюта для беженцев.