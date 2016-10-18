В Австрии снесут родной дом Гитлера

На месте дома, в котором родился Гитлер, построят новый - для государственных нужд.
"Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Дом затем будет использоваться либо для благотворительных, либо для государственных нужд", — сказал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка изданию Die Presse, сообщает РИА Новости.
В середине июля 2016 года Совет министров разрешил экспроприацию дома и выплату компенсации владельцу, для чего теперь требуется внести изменения в федеральный закон, процедура принятия которого будет запущена уже сегодня, 18 октября.
Местные жители расходятся во мнениях об использовании дома, они не исключают возможности организации там музея или приюта для беженцев.РИА Новости