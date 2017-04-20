В Австралии решили ужесточить правила получения гражданства

Кандидат на получение гражданства должен доказать, что понимает ценности австралийского общества.

Австралийский паспорт становится менее доступным rus-img2.com

Правительство Австралии решило ужесточить правила предоставления гражданства своего государства иностранцам. Новая процедура предоставления гражданства будет в большей степени учитывать традиционные австралийские ценности, объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл.

Теперь подавать документы на получение гражданства иностранец сможет только после того, как прожил в Австралии четыре года. Ранее этот срок ограничивался годом. Также будет обязательное прохождение экзамена по английскому языку, ограничение возможности сдавать тест на гражданство тремя попытками, хотя до этого претендентов никто не ограничивали в попытках. "Теперь тест будет включать более значимые вопросы, на основании которых можно будет оценить понимание и приверженность кандидата на получение гражданства ценностям австралийского общества", - уточнил премьер-министр Австралии, пишет ТАСС.

"Статус гражданин Австралии является самым важным для нашей демократии, - подчеркнул Тернбулл. - Гражданство предоставляет огромные привилегии и налагает ответственность, вот почему оно заслуживает уважения со стороны тех, кто хочет его получить, и тех, кто его имеет".

Осенью прошлого года в Австралии разработали и опубликовали законопроект, который, если будет принят, серьезно ужесточит миграционные правила: он позволит пожизненно запрещать въезд в страну мигрантам, нелегально прибывающим на лодках. Таких мигрантов планирут в последствии не пускать в Австралию ни по туристической или деловой визе, ни даже в случае вступления в брак с гражданином Австралии.