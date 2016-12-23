В Австралии по подозрению в подготовке теракта задержали пять человек

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Объектами терактов должны были стать самые людные места Мельбурна – вокзал и две площади.

Австралийская полиция провела рейды и задержала пятерых подозреваемых в подготовке терактов @sharniekim

полицейские задержали подозреваемых в подготовке рождественских терактов в Мельбурне, сообщает ВВС Украина. По данным правоохранителей, задержанные готовили серию взрывов во втором по величине городе Австралии.

Группу из пяти человек задержали в ходе рейдов, проведенных полицейскими в четверг и пятницу. Участие в рейдах приняли 400 правоохранителей.

Все пять задержанных являются сторонниками идей террористической организации "Исламское государство", по мнению правоохранителей, они "радикализировались самостоятельно". Четверо задержанных являются австралийцами, пятый – проживающим в Австралии уроженцем Египта.

Объектами нападения должны были стать вокзал "Флиндерс-Стрит", площадь Федерации и площадь перед собором Святого Павла, рассказал комиссар полиции австралийского штата Виктория Грэм Эштон.

Полиция долгое время следила за подозреваемыми и установила, что они намеревались использовать для совершения терактов самодельные взрывные устройства и оружие.

Премьер штата Виктория Даниэл Эндрюс рассказал о том, что в дни рождественских праздников на улицах Мельбурна будет введено усиленное полицейское патрулирование.

Напомним, ранее в Великобритании по подозрению в подготовке терактов задержали шесть человек. Пятеро мужчин и одна женщина проживали в трех графствах страны – Дербишире, Стаффордшире и Большом Лондоне. В домах задержанных провели обыски.

В начале декабря во Франции бойцы спецназа полиции задержали 10 подозреваемых в причастности к теракту в Ницце, который произошел 14 июля этого года. Задержанных подозревают в оказании материально-технической поддержки для осуществления теракта в Ницце.