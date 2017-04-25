В Австралии отпраздновали День АНЗАК, посвященный ветеранам и памяти погибших в войнах

Государства, ранее входившие в Британскую империю, чтут память своих солдат, воевавших на двух мировых войнах.

Тысячи австралийцев и новозеландцев приняли участие в праздновании Дня ветеранов и памяти погибших в войнах и военных конфликтах – так называемого Дня АНЗАК, названого так в честь Австралийско-Новозеландского армейского корпуса, сформированного в дни Первой мировой войны.

С утра 25-го апреля по всей стране прошли мемориальные службы, а днем – военные парады и шествиях ветеранов. По центральным улицам городов прошли ветераны вместе с детьми и внуками. Памятные мероприятия прошли и на турецком полуострове Галлиполи. 102 года назад, на рассвете, десант АНЗАК высадился здесь, ознаменовав вступление Австралии и Новой Зеландии в Первую мировую войну. В церемонии на берегу пролива Дарданеллы приняли участие глава австралийского МИДа Джули Бишоп и министр юстиции Новой Зеландии Эми Адамс.

Всего на полях сражений Первой мировой войны сложили головы свыше 60 тысяч добровольцев из Австралии и Новой Зеландии. День АНЗАК официально отметили впервые в 1916 году. Поначалу в этот день чествовали ветеранов и погибших только в Первой мировой войне, но после окончания Второй мировой войны 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии вспоминают всех своих граждан, сражавшихся во всех военных конфликтах.

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