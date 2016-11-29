В авиакатастрофе в Колумбии выжили не менее 13 человек

Трое игроков бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" - среди выживших в авиакатастрофе.

В авиакатастрофе в Колумбии выжили по меньшей мере 13 человек

авиакатастрофе в Колумбии выжили по меньшей мере 13 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию радиостанции 360.

Один из спасателей сообщил, что среди тех, кого доставили в больницу, трое игроков бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе": защитник Алан Русшел и вратари Маркос Данило и Джексон Фольманн. Выжила также одна из стюардесс Химена Суарес.

Ранее официально сообщалось только о шести выживших. Всего на борту самолета находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. Утром 29 ноября экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел в Медельин на финал Южноамериканского кубка.