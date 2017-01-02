В Армении обнаружили тело российского офицера

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле россиянина не обнаружено.

В Ереване обнаружили тело офицера ВС РФ eastbook.eu

В Ереване обнаружили тело 45-летнего майора армии РФ Виктора Емельянова, сообщили в полиции столицы Армении.

"Первого января в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", - говорится в сообщении, передает российское агентство "РИА Новости".

В полиции отметили, что Емельянов, служивший в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении, был временно прописан в гостинице, где и обнаружили его тело.

Отмечается, что согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле россиянина не обнаружено.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.