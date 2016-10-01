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В Арктике со дна залива подняли судно легендарного путешественника Амундсена

1 октября в 04:10

Судно, затонувшее еще в 1930 году, норвежские исследователи поднимали шесть лет.

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Судно поднимали шесть лет

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Судно поднимали шесть лет
Со дна залива в канадской арктической территории Нунавут подняли на поверхность судно легендарного норвежского путешественника, первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена, сообщает канадское издание CBC News.

 

На работу по подъему судна ушло шесть лет, в следующем году его перевезут в Норвегию.

Судно было спущено на воду в 1917 году и было названо в честь королевы Норвегии — Мод Уэльской. На нем Амундсен прошел Северо-Восточным проходом и совершил дрейф в Восточно-Сибирском море. Однако из-за финансовых проблем судно было продано в Канаду за долги и использовалось как грузовое. В 1930 году оно затонуло у поселения Кембридж-Бей в канадской Арктике.

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Амундсен - первый человек, достигший Южного полюса (14 декабря 1911 года). Первый человек (совместно с Оскаром Вистингом), побывавший на обоих географических полюсах планеты. Первый путешественник, совершивший морской переход Северо-Западным проходом (по проливам Канадского архипелага), позднее совершил переход Северо-Восточным путём (вдоль берегов Сибири), впервые замкнув кругосветную дистанцию за Полярным кругом. Один из пионеров применения авиации — гидросамолётов и дирижаблей — в арктических путешествиях. Погиб в 1928 году во время поисков пропавшей экспедиции Умберто Нобиле. Имел награды многих стран мира, в том числе высшую награду США — Золотую медаль Конгресса, его именем названы многочисленные географические и иные объекты.

По материалам: ZN.UA
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