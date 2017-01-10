В Анкаре назвали улицу в честь убитого российского посла

Переименована улица Карыягди.

В Турции переименовали улицу Карыягди в честь убитого посла Карлова ТАСС

В турецкой столице Анкаре переименовали улицу, где расположено посольство РФ в Турции, в честь российского посла, которого застрелили в декабре прошлого года.Городские власти единогласно поддержали переименование улицы Карыягди на улицу Карлова, передает RFERL

На открытии художественной выставки в Анкаре в понедельник, 19 декабря, 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

Во вторник, 20 декабря, турецкая полиция взяла под усиленную охрану российское посольство в Турции. Здания охраняют силы спецназа. Кроме того, под усиленной охраной находится также генеральное консульство РФ в Стамбуле.