В Англии задержали яхту с нелегалами, предположительно украинцами

Нелегалы пытались попасть в Англию на паруснике, но сели на мель.

Мигранты не смогли доплыть до Англии

В Британии задержали семерых человек, которые нелегально пытались попасть в страну в районе городка Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии. Нелегалы попались из-за того, их парусник, на котором они пытались попасть в Англию, сел на мель. Пассажиры яхты подали сигнал о бедствии, и спасатели отбуксировали яхту к берегу, где нелегалов уже ждали пограничники, сообщает Русская служба BBC.

Согласно сообщению, нелегалы, предположительно граждане Украины.

Напомним, в прошлом году в Чехии задержали группировку, в состав которой входили украинцы. Они организовали канал нелегальной переправки мигрантов в разные страны ЕС.