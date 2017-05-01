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В Англии задержали яхту с нелегалами, предположительно украинцами

1 мая в 05:32

Нелегалы пытались попасть в Англию на паруснике, но сели на мель. 

Англия
Мигранты не смогли доплыть до Англии
В Британии задержали семерых человек, которые нелегально пытались попасть в страну в районе городка Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии.  Нелегалы попались из-за того, их парусник, на котором они пытались попасть в Англию, сел на мель. Пассажиры яхты подали сигнал о бедствии, и спасатели отбуксировали яхту к берегу, где нелегалов уже ждали пограничники, сообщает Русская служба BBC.

Согласно сообщению, нелегалы, предположительно граждане Украины.

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Напомним, в прошлом году в Чехии задержали группировку, в состав которой входили украинцы. Они организовали канал нелегальной переправки мигрантов в разные страны ЕС.  

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги нелегал Англии граждане украинцы
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