В Алеппо за последние шесть дней боев погибли 96 детей - ЮНИСЕФ

Высокая детская смертность связана с отсутствие возможности вовремя оказать медицинскую помощь

ЮНИСЕФ опубликовала данные по погибшим детям в Алеппо за последние шесть дней isetnews.com

В восточной части Алеппо по меньшей мере 96 детей погибли и 233 ребенка были ранены за последние шесть дней, с 23 по 29 сентября, согласно данным международной организация ЮНИСЕФ.

Один из местных врачей рассказал, что дети умирают от полученных травм из-за того, что нет возможности вовремя оказать им медицинскую помощь.

По данным сирийско-американского медицинского общества (SAMS), в восточной части города осталось около 30 врачей, для оказания необходимой экстренной помощи не хватает оборудования.

27 сентября армия режима Башара Асада пошла в наступление на районы Алеппо, контролируемые умеренной оппозицией.

В общей сложности уже более 350 человек были убиты от сирийских и российских воздушных ударов с того момента, как режим прекращения огня был нарушен.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла очередные авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".