В Алеппо во время "гуманитарной паузы" слышны выстрелы и взрывы

Власти возложили вину за обстрел "граждански коридоров" на экстремистов.

В Алеппо все еще слышны выстрелы facebook/AleppoAMC

В сирийском Алеппо с 8 утра до 11 вечера объявлена " гуманитарная пауза " для выхода мирных жителей и вооруженных оппозиционеров, в рамках которой сирийская армия должна была прекратить боевые действия.

Однако на съемках из района Бустан аль-Каср, показанных в четверг по сирийскому телевидению, слышны взрывы и адресованные повстанцам требования сложить оружие. Данный район находится близко к одному и восьми "гражданских коридоров".

Как утверждает местное телевидение, некоторые из коридоров обстреливают принадлежащие к радикальным группировкам снайперы. Как сообщило агентство САНА, власти Сирии возложили вину за обстрел коридоров на экстремистов.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.