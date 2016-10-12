В Алеппо в результате новых ударов авиации РФ погибли 25 человек

Бомбардировки Алеппо возобновились с новой силой после отказа президента РФ ехать на встречу к Франсуа Олланду и говорить о Сирии.

Самолеты российских ВКС возобновили удары по жилым кварталам на востоке Алеппо sputniknews.com

Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, сообщил, чтосбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы Алеппо.

Самолеты российских ВКС возобновили удары по жилым кварталам на востоке Алеппо, находящимся под контролем повстанцев. По словам сирийских активистов, в результате авианалета убиты 25 человек, включая детей.

Неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбежках, а еще у восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо.

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить мирное население в Сирии. Говоря о бомбардировках гражданских объектов в Алеппо, Джонсон заявил, что ответственные за них должны предстать перед международным трибуналом.

Москва последовательно отрицает, что наносит удары по гражданским объектам, утверждая, что целями авианалетов являются исключительно террористы.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".