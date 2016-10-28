Топ Новости
<
>

В Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев

28 октября в 18:19

Армия Асада сорвала несколько нападений повстанцев на линии фронта.

Алеппо_7
15 гражданских лиц были убиты в повстанческих бомбардировках, и более 100 человек получили ранения
facebook/AleppoAMC
Проправительственные силы Сирии отразили нападение повстанцев в Алеппо, сообщают сирийские государственные СМИ, передает Associated press.

Сообщается, что союзнические вооруженные формирования сорвали несколько нападений на линии фронта вокруг контролируемых правительством западных районах города.

В пятницу, 28 октября, стало известно, что сирийские повстанцы начали контрнаступление на армию Асада и его союзников с целью прорвать блокаду восточного Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что 15 гражданских лиц были убиты в повстанческих бомбардировках, и более 100 человек получили ранения.

Читайте также: В Алеппо ранены трое офицеров ВС РФ
Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Сирия Алеппо нападение армия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости