В Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев

Армия Асада сорвала несколько нападений повстанцев на линии фронта.
Сообщается, что союзнические вооруженные формирования сорвали несколько нападений на линии фронта вокруг контролируемых правительством западных районах города.
В пятницу, 28 октября, стало известно, что сирийские повстанцы начали контрнаступление на армию Асада и его союзников с целью прорвать блокаду восточного Алеппо.
Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что 15 гражданских лиц были убиты в повстанческих бомбардировках, и более 100 человек получили ранения.
За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.ZN.UA