В Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев

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Армия Асада сорвала несколько нападений повстанцев на линии фронта.

15 гражданских лиц были убиты в повстанческих бомбардировках, и более 100 человек получили ранения facebook/AleppoAMC

Проправительственные силы Сирии отразили нападение повстанцев в Алеппо , сообщают сирийские государственные СМИ, передает Associated press

Сообщается, что союзнические вооруженные формирования сорвали несколько нападений на линии фронта вокруг контролируемых правительством западных районах города.

В пятницу, 28 октября, стало известно, что сирийские повстанцы начали контрнаступление на армию Асада и его союзников с целью прорвать блокаду восточного Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что 15 гражданских лиц были убиты в повстанческих бомбардировках, и более 100 человек получили ранения.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиациипосле трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.