В Алеппо ранены трое офицеров ВС РФ

Российские военные попали по обстрел в части города, которую контролируют силы Ассада.

Инцидент произошел в западной части города Anadolu Agency

В сирийском Алеппо во время обстрела были ранены трое российских офицеров, сообщили в Генеральном штабе вооруженных сил Российской Федерации.

"В ходе одного из обстрелов ранения получили три офицера", - сказал генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По словам Рудского, инцидент произошел в западной части города.

Как известно, оппозиционные силы находятся в восточной части Алеппо, которую постоянно бомбит российская авиация, а также армия сирийского президента Башара Асада.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.