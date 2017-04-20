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В Албании не нашлось кандидатов на пост президента страны

20 апреля в 05:25

Первый раунд выборов президента Албании признан несостоявшимся.

Албания
Никто не хочет стать президентом Албании
forum.pravda.com.ua
В Албании не смогли провести первый раунд выборов президента, поскольку на этот пост не нашлось кандидатов.

В среду, 19 апреля прошло заседание парламента, на котором и было определено, что ни одного кандидата на пост главы государства не нашлось. Президента в Албании избирает парламент.

"При данных обстоятельствах комитет по конституции представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчет об итогах завершения первого тура выборов президента", - сказала парламентского правового комитета Василика Хуси, пишет "Албанское телеграфное агентство".

Спикер албанского парламента Илир Мета предложил депутатам созвать новое заседание с тем, чтобы определиться с датой второго раунда выборов.

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С 2012 года президентом Албании является Буяр Нишани, ранее занимавший пост главы МВД страны. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент выборы парламент
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