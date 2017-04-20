В Албании не нашлось кандидатов на пост президента страны

Первый раунд выборов президента Албании признан несостоявшимся.

Никто не хочет стать президентом Албании forum.pravda.com.ua

не смогли провести первый раунд выборов президента, поскольку на этот пост не нашлось кандидатов.

В среду, 19 апреля прошло заседание парламента, на котором и было определено, что ни одного кандидата на пост главы государства не нашлось. Президента в Албании избирает парламент.

"При данных обстоятельствах комитет по конституции представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчет об итогах завершения первого тура выборов президента", - сказала парламентского правового комитета Василика Хуси, пишет "Албанское телеграфное агентство".

Спикер албанского парламента Илир Мета предложил депутатам созвать новое заседание с тем, чтобы определиться с датой второго раунда выборов.

С 2012 года президентом Албании является Буяр Нишани, ранее занимавший пост главы МВД страны.