В Африке обнаружили фейковое посольство США

Роли американских дипломатов исполняли турки.

В фейковом посольстве торговали американскими документами ruvr.ru

Власти африканской Ганы в столице страны Аккре обнаружено фальшивое посольство США, выдававшее настоящие, но незаконно полученные, визы для въезда в Соединенные штаты.

"Посольством управляло не правительство Соединенных штатов, а лица из уголовных кругов Ганы и Турции, а также адвокат из Ганы, занимающийся иммиграционным и уголовным правом", - говорится в сообщении Государственного департамента США, информирует Reuters.

Роли сотрудников посольства исполняли турки, а фальшивое посольство находилось в двухэтажном здании, возле которого висел флаг США, а в здании – портрет президента Барака Обамы. Фейковое учреждение проработало 10 лет, принимало людей 3 раза в неделю.

Визы США мошенники продвали по 6 тыс. долларов. В ходе обысков были были изъяты поддельные индийские, южноафриканские и шенгенские визы и 150 паспортов 10 разных стран.

В Госдепартаменте не уточнили, каким именно образом удавалось получать настоящие американские визы.

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