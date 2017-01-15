В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв, есть погибшие

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Около семи человек погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва транспортного средства на мине.

Жертвами взрыва в Нангархаре стали семь человек Кадр/YouTube

В провинции Нангархар на востокев воскресенье, 15 января, прогремел взрыв, сообщает Khaama Press

В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек, еще минимум двое получили ранения.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о том, что инцидент произошел в районе Пэчирэгэм. Его целью должно было стать транспортное средство для перевозки гражданских лиц.

"Сегодня рано утром мина, заложенная на дороге, взорвалась под гражданским транспортным средством в деревне Барголи, районе Пэчирэгэм провинции Нангархар", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве резко осудили теракт, заявив, что "противники мира и стабильности совершили непростительное и позорное преступление в провинции Нангархар".

Ни одна террористическая организация, включая "Талибан", до сих пор не взяла на себя ответственность за случившееся.

Нангархар входит в число относительно спокойных областей Афганистана, но некоторые террористические группировки, включая "Талибан" и "Исламское государство", активны в ряде ее районов.

Как сообщалось ранее, 10 января в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

В результате взрыва погиб 51 человек, еще около 150 людей получили ранения. Среди пострадавших от взрыва были женщины и дети, а также ряд высокопоставленных чиновников и граждане ОАЭ.