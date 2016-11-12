В Афганистане на базе в результате взрыва погибли четыре человека

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НАТО подтвердила смерть четырех человек в результате взрыва на военной базе Баграм.

Четыре человека погибли, 14 были ранены в результате взрыва на базе в Афганистане

В результате взрыва на крупнейшей военной базе США в Афганистане утром в субботу, 12 ноября, погибли четыре человека, сообщили представители НАТО.

Кроме того, около 14 человек получили ранения, говорится в обнародованном заявлении Альянса.

"На аэродроме Баграм взорвали взрывное устройство, которое привел к жертвам (...) Команды быстрого реагирования в Баграме продолжают помогать раненым и расследовать инцидент", - указано в сообщении НАТО. Представитель губернатора афганской провинции Парван, где находится Баграм, сказал агентству AFP, что тела пока не идентифицированы. Ответственность за взрыв на себя взяла радикальная группировка "Талибан".

Баграм является крупнейшей базой США в Афганистане. Расположенная неподалеку от Кабула, она регулярно подвергается нападениям талибов. В декабре 2015 года в результате атаки смертника недалеко от базы погибли шестеро американских военных. Сейчас в Афганистане дислоцируются около 10 тысяч военных США.