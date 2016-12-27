В 2017 году должна начаться борьба против угроз "пост-правды" - FT

Существует несколько способов, как это можно сделать.

2017-й должен стать годом борьбы дезинформацией.

В эпоху интернета ничто так скоро не распространяется, как вовремя озвученное клише. Ни один разговор сейчас не обходится без упоминания о наших, будто еще вчера журналисты и политики говорили лишь о голых фактах. И это если забыть о Йозефе Геббельса и Иоссифе Сталине, чья большая тоталитарная ложь была разоблачена Джорджем Орувеллом и Александром Солженицыным.

"Новую угрозу лучше описать более скромным термином "пост-факт". В конце концов "postfaktisch" стало словом года в Германии", - пишет на страницах Financial Times Тимоти Эш.

Он напоминает, что суть и опасность "пост-факта" заключается в том, что выдумка, завернутая в эмоциональную подачу и усиленное эхо в интернете, может сильно повлиять на электорат. Теплая эмоциональная байка берет верх над холодным фактом, эмоции над здравым смыслом. Эш напоминает, как выдумки Дональда Трампа заставили Барака Обаму обнародовать свое свидетельство о рождении, когда он впервые баллотировался на пост президента. И даже после этого у кого-то остались сомнения, что документ ненастоящий. Сатирическая концепция "правдоподобия" комендийного актера Стивена Колберта была скопирована Дональдом Трампом.

"Но отчаиваться нет причин. Если Оруэлл и Солженицын не сдались перед Геббельсом и Сталиным, для нас было бы жалким поступком сдаться сейчас. Существует ряд способов, как противостоять пост-фактам и превратить 2017 год в год анти-пост-факта", - пишет Эш.

К примеру, проверка фактов уже играет важную роль в подготовке политических новостей и в ежедневном пользовании интернетом.

"Я недавно распространил несколько фото в Twitter, которые якобы демонстрировали, что Палата общин собралась полным составом для обсуждения зарплат депутатов, но никто не пришел в зал заседаний, когда речь шла о гуманитарном кошмаре в Алеппо. За считанные минуты люди начали мне писать, что это были ненастоящие новости. Поэтому я внес коррективы в сообщение на своей странице", - описывает собственный опыт автор.

По его мнению, такая интернет-грамотность и поощрение быстрого и эффективного контр-заявления должны стать частью любой школьной программы. А университеты могут больше работать над глубокими анализами на основе доказательств для общего распространения. Существуют также благотворительные фонды, которые спонсируют серьезные журналистские расследования. Учитывая то, что традиционная модель бизнеса в области СМИ теряет эффективность, понадобится больше таких фондов. Автор напоминает, что большое количество старых новостных брендов сохранили доверие к себе и в интернете. Страны, в распоряжении которых есть большие телеканалы вроде BBC, должны серьезно отнестись к сохранению их существования. Технические компании могут и должны отслеживать и фильтровать очевидно лживые новости, которые распространяют боты напрямую с России Владимира Путина, рассылая спам на сайты и оставляя ссылки в комментариях.

Самым большим вызовом для журналистики станет поиск способа, как достучаться до жертв эмоциональных популистов, которые не заинтересованы в поиске правды. "Приз Орувелла" должен достаться тому, кто сможет подать настоящие факты в легком и доступном формате.

Важно также, чтобы "частные суперсилы" признали свою гражданскую ответственность. Google, Facebook и Twitter иногда называют "частными общественными местами". Но они делают гораздо больше, чем простодают нам площадку для "народных сборов". Алгоритм ленты новостей Facebook определяет, какие новости увидят сотни миллионов людей ежедневно. Это, по мнению автора, невероятная власть. Исследования Филиппо Менчера из Университета Индианы указывает на то, что дезинформация имеет тенденцию распространяться так же, как и точная информация. Нынешний главный алгоритм - это "ты видишь, что твои друзья лайкнули". Такой подход не помогает бороться с фальшивыми новостями.

Ранее издание The Economist писало, что о эра "пост-правды", в которуюложь популистов может лишить смысла всю політичину систему. Обычно политики врали для того, чтобы создать ложное представление о мире. Но люди, такие как Трамп, врут не для этого. Они не пытаются склонить на свою сторону элиты или избирателей, а только утвердить вымышленные предрассудки. Эмоции, а не факты, имеющие значение в такого рода кампаниях.