В 2016 году поток беженцев в Германию сократился в три раза

Однако выросло число заявлений на предоставление статуса беженца.

В Германию попадает меньше беженцев

В прошлом году в Германию въехало 280 тыс. беженцев , тогда как в 2015 году прибыло 890 тыс., сообщило министерство внутренних дел ФРГ.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что уменьшение потока беженцев свидетельствует о правильности мер, предпринимаемых правительством Германии и Евросоюзом. По его мнению, самыми важными решениями стало соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией во втором квартале 2016 года, и закрытие так называемого "балканского маршрута", по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу, передает русская редакция Deutsche Welle.

Одновременно министр внутренних дел сообщил об увеличении количества заявлений на получение убежища в Германии. В 2016 году заявления подало 745,5 тыс. человек, что на 268,8 тыс. больше, чем годом ранее. Большая часть мигрантов, претендующих на статус беженца, прибыла в Германию в 2015 году, однако ведомство по делам миграции и беженцев в связи с перегруженностью не смогло принять их заявления.

Самые большое заявителей на предоставление убежища в Германии среди граждан Сирии, Афганистана, Ирака, Албании и Эритреи.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку домой беженцев, которым отказали в предоставлении убежища.