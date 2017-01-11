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В 2016 году поток беженцев в Германию сократился в три раза

11 января в 22:49

Однако выросло число заявлений на предоставление статуса беженца. 

беженцы
В Германию попадает меньше беженцев
В прошлом году в Германию въехало 280 тыс. беженцев, тогда как в 2015 году прибыло 890 тыс., сообщило министерство внутренних дел ФРГ. 

Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что уменьшение потока беженцев свидетельствует о правильности мер, предпринимаемых правительством Германии и Евросоюзом. По его мнению, самыми важными решениями стало соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией во втором квартале 2016 года, и закрытие так называемого "балканского маршрута", по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу, передает русская редакция Deutsche Welle.

Одновременно министр внутренних дел сообщил об увеличении количества заявлений на получение убежища в Германии. В 2016 году заявления подало 745,5 тыс. человек, что на 268,8 тыс. больше, чем годом ранее. Большая часть мигрантов, претендующих на статус беженца, прибыла в Германию в 2015 году, однако ведомство по делам миграции и беженцев в связи с перегруженностью не смогло принять их заявления. 

Самые большое заявителей на предоставление убежища в Германии среди граждан Сирии, Афганистана, Ирака, Албании и Эритреи.

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Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку домой беженцев, которым отказали в предоставлении убежища.   

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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