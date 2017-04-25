Успех Макрона не означает, что во Франции исчезли евроскептики - The Times

Не стоит закрывать глаза на то, что левые и правые радикалы на выборах вместе набрали более 40% голосов.

Победа Макрона не решит проблему с радикалами и евроскептиками во Франции. Facebook/Emmanuel Macron

Победав первом туре президентских выборов во Франции встретили с радостью везде: от Берлина до Брюсселя. Евро подорожал в соотношении к доллару. То, что Макрон обошел радикальную националистку Марин Ле Пен, рассматривают как подтверждение остановки опасной полулистиской волны, которая началась с Brexit и победы Дональда Трампа на выборах в США.

Казалось бы, теперь Франция точно выберет себе президента-еврофила, да еще и на фоне поражения популиста Герта Вильдерса в Нидерландах. Не так быстро.

Об этом в редакционной статье пишет The Times. Результаты Ле Пен на уровне 21,3% оказались не такими высокими, как кое-кто ожидал. Но все равно они подтверждают, что лидер националистов представляет грозную силу, которая не исчезнет просто так. Вместе с левым радикалом Жаном-Люком Меленшоном Ле Пен получила поддержку более 40% избирателей. А это достаточно большая часть французов, которые поддерживают серьезные изменения в отношениях между Францией и ЕС.

Макрон построил свою кампанию на внутренних реформах для восстановления французской экономики. Он предлагал сократить корпоративный налог до 25%, сделать рабочую неделю длиннее, а налоги на работников для работодателей сократить. Однако, он также призвал создать институт европейского министерства финансов и парламент еврозоны, а также составлять бюджет еврозоны. Этот призыв сделать шаг на встречу федеральной Европе вряд ли понравится все более скептическому электорату.

Проблема еще в том, что Макрону нужна поддержка парламента. Даже если он победит, его новосозданной партии "Вперед!" придется в июне вновь продемонстрировать способность мобилизовать избирателей. А после того, ему придется мирить раздробленные силы в парламенте, чтобы протолкнуть хотя бы частично свою программу реформ. Ле Пен тоже ждут все эти проблемы, если она возглавит Францию. Однако, по мнению британского издания, выставлять выбор между Макроном и Ле Пен как между надеждой и злостью было бы не правильно. В политике надежда должна быть чем-то подкреплена. А злость никуда не исчезнет в любом случае.

Неэффективный президент Макрон усилит позиции сторонников "Национального фронта". Уже в первые дни президентства ему бы пришлось показать, что он сильный лидер. Его политика должна быть тщательно продуманной, а к команде будут относиться с недоверием. Если он собирается сделать Францию еще более центральной страной ЕС, ему придется рассказать избирателям больше о его планах относительно роли страны в мире. Так же и Ле Пен придется четко объяснить, как далеко за пределы ЕС она собирается вывести Францию.

В стране очень много оттенков евроскепсизма, но не многие из них заходят так далеко, чтобы отказаться от евро. Выборы в воскресенье показали, что у Ле Пен есть много сторонников среди французов среднего возраста с низкими заработками. Но не много избирателей, которым за 60, решили голосовать за нее. Это объясняется тем, что они боятся за свои пенсии в случае, если во главе Франции станет кто-то, кто хочет отказаться от евро.

О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".