Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценили в 1,5 миллиарда долларов

Новозеландский премьер удивлен, что сумма ущерба неожиданно маленькая.

В Новой Зеландии посчитали убытки от землетрясения

Ущерб от земелетрясений, которые произошли в Новой Зеландии в воскресенье, 14 ноября, составил, по приблизительным подсчетам, около 2 млрд новозеландских долларов, что примерно рано 1,5 млрд долларов США.

"Трудно поверить, что счет составит менее двух миллиардов долларов", сообщил премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей в эфире местного "Национального радио", сообшает РИА Новости.

Как сообщалось, в Новой Зеландии за последние сутки произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.