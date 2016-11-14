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Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценили в 1,5 миллиарда долларов

14 ноября в 08:50

Новозеландский премьер удивлен, что сумма ущерба неожиданно маленькая. 

Землетрясение в Новой Зеландии
В Новой Зеландии посчитали убытки от землетрясения
Ущерб от земелетрясений, которые произошли в Новой Зеландии в воскресенье, 14 ноября, составил, по приблизительным подсчетам, около 2 млрд новозеландских долларов, что примерно рано 1,5 млрд долларов США.

"Трудно поверить, что счет составит менее двух миллиардов долларов",  сообщил премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей в эфире местного "Национального радио", сообшает РИА Новости.

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Как сообщалось, в Новой Зеландии за последние сутки произошло три мощных землетрясения - магнитудой 6,2, 7,8  и 6,5 с серией повторных толчков. Землетрясение вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 2 человека, есть многочисленные разрушения.  

По материалам: РИА Новости
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