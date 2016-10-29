Ущерб Гаити от урагана "Мэтью" оценили почти в 2 миллиарда долларов

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Убытки равны одной пятой ВВП государства.

Банкиры посчитали убытки Гаити от урагана "Мэтью" Reuters

Убытки от разрушительного урагана "Мэтью" , который начале октября пронесся над Гаити, оцениваются в 1,89 млрд долларов. Оценку ущерба

выполнили специалисты из Всемирного банка (World Bank) и Межамериканского банка развития (Inter-American Development Bank, IADB). Размер убытков равен примерно 1/5 ВВП Гаити, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Так, только потери сельского хозяйства Гаити оцениваются почти в 600 миллионов долларов. Практически столько же страна потеряла из-за того, что более 175 тысяч человек в результате урагана остались без жилья.

Ураган уничтожил такие сельскохозяйственные культуры, как рис, рожь и бобы. Стихия также нанесла ущерб посевам какао и кофе и фруктовым деревьям, которые являются основными статьями экспорта страны.

Ранее сообщалось, что на юге Гаити есть районы, которые стихия опустошила полностью. По последним данным от урагана "Мэтью" на Гаити погибла 1 тыс. человек.

