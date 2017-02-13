Уровень поддержки Трампа упал на 5% с момента инаугурации

При этом уровень недоверия к президенту вырос на 10%.
По данным организации, во время последнего опроса за 11 февраля, Трамп показал свои наихудшие результаты в поддержке американским населением. Наибольший скачок роста недоверия к президенту наблюдался сразу после введения указа об ограничении иммиграции.
Кроме того, организация провела среди американцев опрос о том, насколько, по их мнению, мировые лидеры поддерживают Трампа. 29% американцев считают, что американского президента поддерживают другие мировые лидеры. Для бывшего президента США Барака Обамы этот показатель составлял 67%, а для его предшественника Джорджа Буша – 49%.
Как сообщалось, Апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке антииммиграционного указа Трампа.
Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этих ограничений и предоставлять убежище людям, которые в нем нуждаются.ZN.UA