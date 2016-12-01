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Урна с прахом Кастро отправилась в прощальное турне по Кубе

1 декабря в 02:36

Лидера кубинской революции похоронят в Сантьяго. 

урна с Кастро
Кастро отправился в свое последнее турне

Урна с прахом скончавшегося на днях лидера кубинской революции Фиделя Кастро была провезена по улицам Гаваны и отправилась в четырехдневное турне по Кубе, после которого ее захоронят в городе Сантьяго, где прошло детство кубинского лидера. 

Процессия, прозванная "караваном свободы", повторит путь, который проделал сам Фидель Кастро в 1959 году, после победы революции на Кубе. Кастро тогда проехал 950 километров от Гаваны до Сантьяго-де-Куба, встречаясь с жителями каждого населенного пункта, передает русская служба Би-би-си.   

На Кубе походит девятидневный траур по поводу кончины Фиделя Кастро, который перед смертью велел себя кремировать, что и сделали через несколько часов после его кончины.

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Как сообщалось, Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни.

Траурный митинг проходил на площади Революции в Гаване, где собралось около миллиона человек. В церемонии также участвовали официальные иностранные делегации.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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