Ураган "Николь" усилился до опасной категории

Уже сегодня "Николь" достигнет Бермудских островов.

Бермуды скоро накроет ураган wikipedia

Тропический ураган "Николь" , недавно сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до опасной третьей категории. Сейчас скорость ветра достигает 185км/час, сообщил Национальный центр США по изучению ураганов, информирует РИА Новости.

В настоящий момент ураган находится в 335 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Как ожидают синоптики, ураган повернет на северо-восток и может еще больше усилиться. Ожидается, что ураган пройдет над Бермудскими островами в уже сегодня, 13 октября.

Как сообщалось, недавно пронесшийся на Карибским морем и восточному побережью США ураган "Мэтью" стал причиной гибели как минимум 1000 человек на Гаити и 30 человек в нескольких североамериканских штатах.