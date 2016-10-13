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Ураган "Николь" усилился до опасной категории

13 октября в 03:47

Уже сегодня "Николь" достигнет Бермудских островов.

Бермуды
Бермуды скоро накроет ураган
wikipedia
Тропический ураган "Николь", недавно сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до опасной третьей категории. Сейчас скорость ветра достигает 185км/час, сообщил Национальный центр США по изучению ураганов, информирует РИА Новости.

В настоящий момент ураган находится в 335 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов. Как ожидают синоптики, ураган повернет на северо-восток и может еще больше усилиться. Ожидается, что ураган пройдет над Бермудскими островами в уже сегодня, 13 октября.

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Как сообщалось, недавно пронесшийся на Карибским морем и восточному побережью США ураган "Мэтью" стал причиной гибели как минимум 1000 человек на Гаити и 30 человек в нескольких североамериканских штатах. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги ураган острова Бермуды гибель Гаити
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