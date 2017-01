Умер последний из побывавших на Луне астронавтов

В США в возрасте 82 лет скончался астронавт, который был последним из людей, побывавших на Луне . На спутнике Земли Юджин Сернан был в 172 году, в качестве пилота лунного модуля "Апполон-17"

Юджин Сернан был одиннадцатым и последним на данный момент человеком, побывавшим на Луне, после 1972 года люди на нее не высаживались, сообщает NASA.

Gene Cernan, the last man to walk on the moon, passed away today. We reflect on his life and legacy: https://t.co/U0HrTZo0iX pic.twitter.com/JtgCCQImrM