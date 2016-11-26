Умер Фидель Кастро

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Лидер кубинской революции умер на 91 году жизни

Фидель Кастро умер

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни. Об этом сообщило AFP со ссылкой на брата Фиделя Кастро, председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.

#BREAKING Revolutionary Cuban icon Fidel Castro dies - President Raul Castro — AFP news agency (@AFP) 26 ноября 2016 г.

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны, то есть правил Кубой фактически единолично. До этого, с 1959 года, рукодил Советом министров Кубы.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал свои обязанности и полномочия родному брату - Раулю Кастро.