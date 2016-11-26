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Умер Фидель Кастро

26 ноября в 07:34

Лидер кубинской революции умер на 91 году жизни 

Фидель Кастро
Фидель Кастро умер
Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни. Об этом сообщило AFP со ссылкой на брата Фиделя Кастро, председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.

 

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Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны, то есть правил Кубой фактически единолично. До этого, с 1959 года, рукодил Советом министров Кубы. 

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал свои обязанности и полномочия родному брату - Раулю Кастро.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кастро умер Куба лидер революция
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1 комментарий
  • Vadim Melnik Сегодня, 09:24 Вечная слава и память пламенному Команданте! Таких гигантов уже нет... Я сам работал в своё время на Кубе и отлично помню, с каким огромным уважением и любовью относились кубинцы к своему лидеру. Что бы сейчас не говорили и не писали про этого Человека, он останется в памяти как Человек с большой буквы, как лидер государства, который все свои силы отдал служению людям, я не золотого тельца,как наши "кэрманычи". Ответить Цитировать Пожаловаться
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