Умер Фидель Кастро

Лидер кубинской революции умер на 91 году жизни
#BREAKING Revolutionary Cuban icon Fidel Castro dies - President Raul Castro— AFP news agency (@AFP) 26 ноября 2016 г.
Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны, то есть правил Кубой фактически единолично. До этого, с 1959 года, рукодил Советом министров Кубы.
В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал свои обязанности и полномочия родному брату - Раулю Кастро.ZN.UA