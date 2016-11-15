Улюкаева арестовали, чтобы запугать других чиновников РФ – Wyborcza

Издание не исключает, что в Кремле началась борьба между лагерями "силовиков" и либералов.

После ареста Улюкаева у либералов, таких как Кудрин, станет меньше шансов вернуться во властные круги. Сайт президента России

удивил многих в российских правительственных структурах. Он стал специалистом-спасителем, которому удавалось удержать российскую экономику на плаву, несмотря на давление санкций и низких цен на нефть. И вот теперь Следственный комитет обвиняет его в коррупции. Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza.

"Я очень его уважаю. Он не из тех, кого я мог бы заподозрить в чем-то таком. Сейчас ничего не понятно", - сказал заместитель председателя Центрального банка России Сергей Шевцов.

Тем временем, в деле Улюкаева появляется все больше загадок. Российская пропаганда утром начала распространять информацию, что министра уже годами подозревали и прослушивали. А до задержания дело дошло во время провокации, во время которой он взял взятку. А потом появилась совсем другая информация, будто взятка была обнаружена в банковской ячейке Улюкаева.

"Надо быть сумасшедшим, чтобы через месяц после утверждения транзакции угрожать концерну "Роснефть" и требовать 2 миллиона долларов взятки от Игоря Сечина, который остается одним из наиболее влиятельных в стране людей", - прокомментировал бывший вице-премьер и министр экономики, а ныне председатель союза российских предпринимателей Александр Шохин.

Он вспомнил, что месяц назад продажу акций "Башнефти" компании Сечина публично одобрил Владимир Путин.

"Мне не укладывается в голове, чтобы человек того уровня, министр с опытом в политической жизни мог оказаться в такой ситуации", - добавил Шохин.

В это же время, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что арест лояльного и очень важного чиновника Улюкаева – это "демонстративная акция устрашения, прежде всего чиновников из правительства".

"Все должны увидеть, что в каждую минуту с абсолютно каждым такое может случиться. Это главное послание", - убежден оппозиционер, добавив, что Улюкаев был полностью лоялен к Путину и поддерживал все его действия: войну против Украины, аннексию Крыма, войну в Сирии, репрессии в России и тому подобное.

Тем временем, обозреватели предполагают, что арест министра экономики может быть частью конфликта между "ястребами", к которым относится Сечин, и либералами, которые работали в правительстве Егора Гайдара в начале 90-х годов и к которым относится и Улюкаев.

"В деле Улюкаева сейчас очень много вопросов. Нужно объективное следствие", - сдержанно прокомментировал бывший министр финансов России Алексей Кудрин, которого считают ключевой фигурой в команде либералов. Арест Улюкаева, вероятно, уменьшит шансы для него вернуться во властные круги. А это, кажется, могло произойти, если вспомнить, что Путин поставил Кудрина во главе экономического совета при президенте России и поручил ему сформулировать экономическую стратегию до 2018 года.

В свою очередь, издание Bloomberg писало, что дело против Улюкаева может стать предвестником масштабных чисток в РФ. По мнению экономиста ING Group Дмитрия Полевого, худшим сценарием будет, если дело против Улюкаева окажется "наступлением" ястребов Кремля против либералов в правительстве, которые пытались сбалансировать российский бюджет и минимизировать последствия от обвала цен на нефть.

Тем временем министру экономики России предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки.