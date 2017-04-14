Топ Новости
<
>

Украину назвали одной из самых небезопасных для путешествий стран

14 апреля в 15:17

Лучшие показатели Украина показала в вопросах гигиены, рынка труда и конкурентности цен.

Давос ВЭФ_3
Украина имеет посредственный индекс привлекательности для туристов, в основном из-за вопросов безопасности
World Economic Forum / flickr.com
Согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 88 месте из 136 в рейтинге привлекательности для путешествий и туризма, не изменив свою позицию за последний год. При этом по критерию безопасности Украина находится в последней десятке стран, находясь между Филиппинами и Гондурасом.

Наилучшие результаты Украина показала в критериях человеческих ресурсов и рынка труда, а также в конкурентоспособности цен, попав в первые 50 стран. Еще лучшим выглядит показатель здоровья и гигиены, заняв восьмое место.

123
weforum.org

Лидерами общего рейтинга по привлекательности для туризма и путешествий оказались Испасния, Франция и Германия. Тогда как аутсайдеры рейтинга – Чад и Йемен.

Читайте также: В рейтинг Forbes в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров
Ранее в ООН опубликовали рейтинг стран мирапо Индексу человеческого развития. Украина и Армения поделили 84 позицию в рейтинге, войдя в число стран с высоким уровнем человеческого развития. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги рейтинг Украина развитие туризм путешествие
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...