Украину назвали одной из самых небезопасных для путешествий стран

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Лучшие показатели Украина показала в вопросах гигиены, рынка труда и конкурентности цен.

Украина имеет посредственный индекс привлекательности для туристов, в основном из-за вопросов безопасности World Economic Forum / flickr.com

Согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 88 месте из 136 впривлекательности для путешествий и туризма, не изменив свою позицию за последний год. При этом по критерию безопасности Украина находится в последней десятке стран, находясь между Филиппинами и Гондурасом.

Наилучшие результаты Украина показала в критериях человеческих ресурсов и рынка труда, а также в конкурентоспособности цен, попав в первые 50 стран. Еще лучшим выглядит показатель здоровья и гигиены, заняв восьмое место.

Лидерами общего рейтинга по привлекательности для туризма и путешествий оказались Испасния, Франция и Германия. Тогда как аутсайдеры рейтинга – Чад и Йемен.

Ранеепо Индексу человеческого развития. Украина и Армения поделили 84 позицию в рейтинге, войдя в число стран с высоким уровнем человеческого развития.