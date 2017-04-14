Украину назвали одной из самых небезопасных для путешествий стран

Лучшие показатели Украина показала в вопросах гигиены, рынка труда и конкурентности цен.
Наилучшие результаты Украина показала в критериях человеческих ресурсов и рынка труда, а также в конкурентоспособности цен, попав в первые 50 стран. Еще лучшим выглядит показатель здоровья и гигиены, заняв восьмое место.
Лидерами общего рейтинга по привлекательности для туризма и путешествий оказались Испасния, Франция и Германия. Тогда как аутсайдеры рейтинга – Чад и Йемен.в ООН опубликовали рейтинг стран мирапо Индексу человеческого развития. Украина и Армения поделили 84 позицию в рейтинге, войдя в число стран с высоким уровнем человеческого развития. ZN.UA