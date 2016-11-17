Украинский самолет-гигант "Мрия" перевез рекордный груз

Новый рекорд установлен при доставке груза из Бразилии в Чили.

Самолет "Мрия" установил южноамериканский рекорд Perth Airport

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый рекорд при перевозке груза весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу (Бразилия) в Сантьяго (Чили) электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции. Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных украинским самолетом-гигантом и первый рекордный груз для Южной Америки, сообщает ЦТС со ссылкой на чилийское издание La Tercera.

Также сообщается, что это был первый визит Ан-225 в Чили.

Что касается рекордного моногруза для всего мира, то его "Мрия" доставила в 2009 Тогда генератор весом 174 тонны, "одетый" в специальную конструкцию весом 13,6 тонн, был перевезен из Франкфурта в Ереван. При этом вес максимального груза, который "Мрия" перевезла в 2004 году, равен 247 тоннам, но это был не моногруз, а несколько единиц строительной техники.

Ранее сообщалось, что Ан-225 "Мрия" загорелся при заходе на посадку в аэропорт Лейпциг/Галле.

Центр транспортных стратегий

Ан-225, разработанный киевским КБ имени Антонова, на сегодняшний день является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

В мае сообщалось, что ГП "Антонов" рассматривает возможность запуска серийного производства самолета Ан-225 "Мрія". Стоимость создания второго экземпляра и запуск серийного производства машины оценивается в 3 – 4 млрд долларов.