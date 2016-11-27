Украинские самолеты продолжают тушить пожары в Израиле

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Самолетами проведено четыре сброса воды в горных районах вблизи Хайфы.

Самолеты ГСЧС сбросили 32 тонны воды в районе города Хайфа Арсен Аваков/Facebook

Двумя пожарными самолетами Ан-32П государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров в Израиле.

"Самолетами проведено четыре сброса воды (всего 32т) в горных районах вблизи г.Хайфа. Вместе с самолетами ГСЧС работает авиация Турции, поскольку именно украинские и турецкие экипажи имеют доступ к тушению пожаров в горных районах", - говорится в обнародованном в воскресенье, 27 ноября, сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий.

Ранее в ГСЧС сообщили, что украинские самолеты АН-32П провели разведку на местности и приступили к тушению лесных пожаров в Израиле.