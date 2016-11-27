Украинские самолеты продолжают тушить пожары в Израиле

Самолетами проведено четыре сброса воды в горных районах вблизи Хайфы.
Двумя пожарными самолетами Ан-32П государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров в Израиле.
"Самолетами проведено четыре сброса воды (всего 32т) в горных районах вблизи г.Хайфа. Вместе с самолетами ГСЧС работает авиация Турции, поскольку именно украинские и турецкие экипажи имеют доступ к тушению пожаров в горных районах", - говорится в обнародованном в воскресенье, 27 ноября, сообщении пресс-службы ГСЧС.
Отмечается, что проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий.
Ранее в ГСЧС сообщили, что украинские самолеты АН-32П провели разведку на местности и приступили к тушению лесных пожаров в Израиле.Интерфакс-Украина