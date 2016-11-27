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Украинские самолеты продолжают тушить пожары в Израиле

27 ноября в 12:08

Самолетами проведено четыре сброса воды в горных районах вблизи Хайфы.

Ан-32 ГСЧС
Самолеты ГСЧС сбросили 32 тонны воды в районе города Хайфа
Арсен Аваков/Facebook

Двумя пожарными самолетами Ан-32П государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины предоставлялась помощь в тушении лесных пожаров в Израиле.

"Самолетами проведено четыре сброса воды (всего 32т) в горных районах вблизи г.Хайфа. Вместе с самолетами ГСЧС работает авиация Турции, поскольку именно украинские и турецкие экипажи имеют доступ к тушению пожаров в горных районах", - говорится в обнародованном в воскресенье, 27 ноября, сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что проводилась воздушная разведка и патрулирование других территорий.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что украинские самолеты АН-32П провели разведку на местности и приступили к тушению лесных пожаров в Израиле.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги самолет пожар Украина ГСЧС Израиль
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