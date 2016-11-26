Украинские самолеты начали тушить пожары в Израиле

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На самолетах Ан-32П проведена разведка на местности и начато тушение лесных пожаров.

Самолеты АН-32П ГСЧС приступили к тушению пожаров в Израиле Арсен Аваков/Facebook

Украинские самолеты АН-32П провели разведку на местности и приступили к тушению лесных пожаров в Республике Израиль, сообщили на пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 26 ноября летным экипажем ГСЧС принято участие в заседании оперативного штаба с привлечением представителей Республики Израиль, во время которого определены задачи и направления выполнения задач по назначению" , - говорится в сообщении ГСЧС в субботу, 26 ноября.

Ранее сообщалось, что два спецсамолета Ан-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прилетели в Израиль для участия в ликвидации лесных пожаров.

Напомним, Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,

Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.