Украинские беспилотники Sparrow прошли испытания

Беспилотники Sparrow могут проводить визуальную разведку, оставаясь незамеченным благодаря малым размерам.
На международной выставке "Оружие и безопасность-2016" он сказал, что вскоре эти БПЛА поступят на опытную эксплуатацию в Вооруженных силах Украины.
БПЛА серии Sparrow предназначены для проведения тактической разведки ближней и средней дальности. Скорость развертывания, простота делают их хорошими помощниками для тактических разведывательных групп.
Благодаря малым размерам и специальным материалам, эти БПЛА могут проводить визуальную разведку, оставаясь при этом незамеченным как визуально, так и для радаров.
БПЛА этой серии передают не только полную картинку по исследуемой территории в онлайн режиме, но и определяют вид техники противника и их координаты, передавая эту информацию на пульт управления в режиме онлайн.
Разработчиком беспилотного комплекса является частное предприятие "Спайтек".
В январе 2016 года секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что украинские предприятия намерены начать производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины.
В июле США передали Украине партию беспилотников RQ-11 Raven на сумму 12 млн долларов.ZN.UA