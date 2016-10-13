Украинские беспилотники Sparrow прошли испытания

Беспилотники Sparrow могут проводить визуальную разведку, оставаясь незамеченным благодаря малым размерам.

Украинский производитель представил новые беспилотники Укроборонпром

Беспилотные авиационные комплексы серии Sparrow уже прошли ведомственные испытания, сообщил Павел Барбул, директор ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

На международной выставке "Оружие и безопасность-2016" он сказал, что вскоре эти БПЛА поступят на опытную эксплуатацию в Вооруженных силах Украины.

БПЛА серии Sparrow предназначены для проведения тактической разведки ближней и средней дальности. Скорость развертывания, простота делают их хорошими помощниками для тактических разведывательных групп.

Благодаря малым размерам и специальным материалам, эти БПЛА могут проводить визуальную разведку, оставаясь при этом незамеченным как визуально, так и для радаров.

БПЛА этой серии передают не только полную картинку по исследуемой территории в онлайн режиме, но и определяют вид техники противника и их координаты, передавая эту информацию на пульт управления в режиме онлайн.

Разработчиком беспилотного комплекса является частное предприятие "Спайтек".

В январе 2016 года секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что украинские предприятия намерены начать производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины.

В июле США передали Украине партию беспилотников RQ-11 Raven на сумму 12 млн долларов.