Украинку признали одной из самых влиятельных женщин Австралии

Наталья Суховерская работает над улучшением борьбы с раковыми заболеваниями.

Суховерская стала одной из 100 самых влиятельных женщин Австралии Телеканал «24»

Украинка по происхождению Наталья Суховерская вошла в сотню самых влиятельных людей Австралии по версии издания "The Australian Financial Review Magazine", сообщает "24 канал".

Наталья Суховерская – специалист в сфере медицинской физики в центре Chris O'Brien и университете Сиднея. Она занимается разработками, направленными на улучшение борьбы с раковыми опухолями.

Этот рейтинг издание создает пятый год подряд совместно с крупным австралийским банком Westpac.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая возглавила британское правительство в июле 2016 года, возглавила рейтинг 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg.