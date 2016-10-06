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Украинку признали одной из самых влиятельных женщин Австралии

6 октября в 06:38

Наталья Суховерская работает над улучшением борьбы с раковыми заболеваниями.

суховерская
Суховерская стала одной из 100 самых влиятельных женщин Австралии
Телеканал «24»
Украинка по происхождению Наталья Суховерская вошла в сотню самых влиятельных людей Австралии по версии издания "The Australian Financial Review Magazine", сообщает "24 канал".

Наталья Суховерская – специалист в сфере медицинской физики в центре Chris O'Brien и университете Сиднея. Она занимается разработками, направленными на улучшение борьбы с раковыми опухолями. 

Этот рейтинг издание создает пятый год подряд совместно с крупным австралийским банком Westpac.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая возглавила британское правительство в июле 2016 года, возглавила рейтинг 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg.

 

По материалам: Телеканал «24»
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