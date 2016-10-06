Украинку признали одной из самых влиятельных женщин Австралии

Наталья Суховерская работает над улучшением борьбы с раковыми заболеваниями.
Наталья Суховерская – специалист в сфере медицинской физики в центре Chris O'Brien и университете Сиднея. Она занимается разработками, направленными на улучшение борьбы с раковыми опухолями.
Этот рейтинг издание создает пятый год подряд совместно с крупным австралийским банком Westpac.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая возглавила британское правительство в июле 2016 года, возглавила рейтинг 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg.
Телеканал «24»