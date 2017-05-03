Украине стоит извлечь урок из политики США по отношению к своим союзникам в Азии - эксперт

Даже американские союзники не могут рассчитывать на абсолютную американскую поддержку, когда их интересы противоречат интересам других союзников США.

Статус союзника с США не дает Украине гарантий американской помощи

Последние действия Соединенных Штатов в азиатском регионе показали, что статус союзника не всегда подразумевает безусловную поддержку американцами, поскольку интересы их союзников могут кардинально отличаться друг от друга. Украине стоит извлечь урок из этого, пишет в своей статье дляэксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор отмечает, что корейский кризис вскрыл уязвимость американских политических союзов, в которых Вашингтон стремятся поделиться ответственностью с партнерами. С одной стороны, США экономят ресурсы за счет привлечения союзников к решению международных проблем, с другой — тратят дополнительные ресурсы на преодоление противоречий между партнерами. Выигрышный в спокойной международной обстановке, размен перестает быть выгодным в моменты кризисов. Наличие разветвленной сети американских партнеров в том или ином регионе мира не означает, что при необходимости США смогут собрать их всех в единый фронт: взаимные противоречия помешают. Более того, отвлекаясь на эти противоречия, Вашингтон будет терять время и ресурсы, необходимые для преодоления кризиса.

Свой урок из этой ситуации может извлечь и Украина. Оказаться важным для США партнером и добиться от Вашингтона формального признания этого факта (будь то стратегическое партнерство, привилегированный диалог или статус основного союзника вне НАТО) — не означает гарантировать интересы государства. Эксперт отмечает, что украинские интересы могут сталкиваться с интересами не только противников США, но и других их партнеров. Множество американских обязательств перед союзниками и партнерами нередко связывает Вашингтону руки — и из всесильного арбитра он превращается в стороннего наблюдателя. А значит, даже оформление партнерских отношений с Вашингтоном — лишь промежуточный результат, не освобождающий от необходимости продолжать работу и делать ее желательно так, чтобы защищать свои интересы прежде всего собственными силами.

Подробнее о проблемах США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".