Украинцы во время землетрясения в Японии не пострадали - МИД

В местном посольстве нет обращений от находящихся в стране граждан Украины.

Граждане Украины во время землетрясения не пострадали

Данные о пострадавших во время землетрясения гражданах Украины отсутствуют, сообщают в МИД Украины со ссылкой на посольство страны в

"По информации ПУ в Японии, состоянием на 01.15 по киевскому времени 22.11.2016 г. пострадавших нет", - пишут на странице ведомства в Facebook.

Ранее там же граждан Украины призвали быть осторожными и соблюдать все требования местных властей.

"Уважаемые соотечественники, Посольство Украины в Японии рекомендует, в случае пребывания в зоне поражения, выполнять все рекомендации и советы местных властей и отойти от прибрежных районов до того времени, как будет снято предупреждение о цунами", - добавили там же.

Напомним, 21 ноября в префектуре Фукусима зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3. Эпицентр землетрясения располагался в 60 километрах к востоку от прибрежного города Иваки. Очаг залегал в море на глубине 10 километров. Ранее, 21 октября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в центре префектуры Тоттори. Очаг залегал на глубине 10 километров. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков составила 6 баллов.