Украинцы стали почти идеальными иммигрантами для Польши - Rzeczpospolita

Польский эксперт пишет, что в Европе начинается борьба за так называемых "хороших иммигрантов", которые необходимы для экономического роста стран.

Украинцы нужны Польше для экономического развития. dimaberkut / Depositphotos

Жребий брошен.для граждан Украины, которым смогут воспользоваться, правда, только те, у кого есть биометрический паспорт. Впрочем, это лишь начало европейской борьбы за работников из Украины.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет стратегический директор Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага, замечая, что Варшаве следует максимально облегчить процесс получения разрешения на легальное проживание или польского гражданства для украинцев. Потому что Польше необходимы работники из соседней страны для дальнейшего экономического роста.

"Демографический кризис в Польше остается серьезным фактом. При рождаемости на уровне 1,3% у нас нет шанса на смену поколений, а это негативно отразится на возможностях развития, эффективности пенсионной системы и на безопасности страны. Тем более, что Польша отстает в процессе роботизации и автоматизации, который позволяет развитым экономикам удержаться и даже увеличить производительность при сокращении рабочей силы", - говорится в статье.

Талага напоминает о недавно введенной программе государственной помощи в воспитании детей "Семья 500+". Но, по его мнению, несмотря на все выгоды от нее, не стоит ждать повышения уровня рождаемости в Польше. Ведь ни одной стране в Европе еще не удалось административными программами поощрить население завести детей. Репатриация потомков поляков из России или Казахстана тоже не заполнит дыры. Ведь таких иммигрантов мало, а сама программа репатриации очень вялая. Поэтому, по мнению эксперта, Польше стоит принять иностранцев.

Автор напоминает, что демографический дефицит в истории Европы был достаточно частой проблемой. Ее решали в основном двумя способами: либо захватывали целые народы силой, либо экономически поощряли селиться в стране добровольно. Сегодня, конечно же, доступен только второй вариант. Поэтому страны Европы соревнуются между собой за так называемого "хорошего иммигранта". Это люди, которые приезжают в другую страну работать, зарабатывать и платить налоги, тем самым делая свой вклад в ВВП. Такие иммигранты не становятся бременем для стран, которые их приняли.

"Происхождение иммигрантов в таком контексте имеет фундаментальное значение. В Польше не найдешь украинца, который получает помощь от государства в то время, как в Швейцарии 90% иммигрантов - это африканцы, которые живут на государственных выплатах. Их дети или внуки могут стать плательщиками налогов, но они сами остаются дорогим грузом, которого тяжело избавиться и при этом не нарушить права человека, которыми руководствуются страны Европы", - пишет польский эксперт, добавляя, что на таком фоне украинцы в Польше выглядят привлекательно.

Они в основном работают легально, статистика полиции указывает, что уровень преступности среди них не превышает среднего по Польше. Самое важное то, что общество в основном готово принять украинцев.

"Из исследования компании Maison & Partners, выполненного по заказу Союза предпринимателей и работодателей Польши, следует, что к иммигрантам из Украины относятся лучше, чем даже к чехам, американцам и французам, не говоря о выходцах из стран Ближнего Востока и Африки. Положительно на украинцев как на возможных новых поляков смотрят 26% опрошенных, на американцев - 18%, африканцев - 7%, сирийцев - 5%, иракцев - 2%", - говорится в статье.

Автор отмечает, что проблема с иммигрантами в Западной Европе демонстрирует, что не стоит принимать иностранцев, к которым общество относится не одобрительно. Это может вызвать политическую напряженность и общественные конфликты.

"Если хотим украинцев - давайте их брать. Это почти идеальные иммигранты. Другие страны тоже заметили их преимущества, поэтому мы должны облегчить им путь к получению разрешений на проживание, а затем через 2-3 года - гражданства. Особенно это касается украинцев с необходимыми характеристиками: молодых, образованных, которые овладели желаемыми профессиями (например, программист, врач и т. д). Пусть сразу после приезда в Польшу почувствуют возможность быстрого уравнивания с поляками в правах, привилегиях и обязанностях", - говорится в статье.

Автор замечает, что схожесть польской и украинской культур и языков в сочетании с административным упрощением могут направить, по крайней мере, часть украинских иммигрантов с направления немецкого на польское. С экономической точки зрения Польша не может конкурировать с развитыми и богатыми странами Запада. Но открытостью - может. И об этом стоит помнить.

Ранее польское издание Newsweek.pl писало, что в Польше зарегистрировали рекордное количество заробитчан с Украины. Польские компании в 2016 году приняли на работу 1,3 миллиона работников, которые приехали из Украины, Беларуси и Молдовы.

Издание Gazeta Wyborcza писало, что Польше придется побороться за украинских заробитчан. Издание отмечает, что скоро Польша может потерять украинских работников. Ведь представители стран ЕС в ноябре поддержали отмену виз для Украины. Это означает, что больше людей сможет беспрепятственно путешествовать по Европе. Это не означает беспрепятственный доступ к европейскому рынку труда. Однако, те, кто сейчас работает в Польше, может решить перебраться в более богатые страны Западной Европы. Украинские порталы труда уже пестрят предложениями из Германии, Австрии и Чехии.