Топ Новости
<
>

Украинцев в Турции просят соблюдать меры безопасности

2 января в 01:26

Посольство Украины в Турции рекомендует не задерживаться в местах большого  скопления людей. 

Украина Турция
Украинцев в Турции просят быть осторожными
vu.ua

Посольство Украины в Турции призывает своих граждан соблюдать правила безопасности при посещении этой страны, сообщается на сайте посольства. 

"В связи с терактом, который состоялся в городе Стамбул 1 января 2017 года, в очередной раз обращаем внимание граждан Украины, которые находятся или планируют посетить Турцию, на необходимость соблюдения правил безопасности", - говорится в заявлении. 

В частности, посольство рекомендует не находиться длительное время в транспортных терминалах, на узловых остановках общественного транспорта, крупных торгово-развлекательных комплексах, ресторанах, кафе, ночных клубах, административных зданиях. 

Гражданам Украины рекомендуется постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране, выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Читайте также: Порошенко осудил теракт в Стамбуле

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина Турция посольство граждане безопасность ночной транспорт права клуб правила рекомендация закон здание
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости