Украинцев в Турции просят соблюдать меры безопасности

Посольство Украины в Турции рекомендует не задерживаться в местах большого скопления людей.

Украинцев в Турции просят быть осторожными vu.ua

Посольство Украины в Турции призывает своих граждан соблюдать правила безопасности при посещении этой страны, сообщается на сайте посольства.

"В связи с терактом, который состоялся в городе Стамбул 1 января 2017 года, в очередной раз обращаем внимание граждан Украины, которые находятся или планируют посетить Турцию, на необходимость соблюдения правил безопасности", - говорится в заявлении.

В частности, посольство рекомендует не находиться длительное время в транспортных терминалах, на узловых остановках общественного транспорта, крупных торгово-развлекательных комплексах, ресторанах, кафе, ночных клубах, административных зданиях.

Гражданам Украины рекомендуется постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране, выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.